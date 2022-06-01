Вице-президент «Металлурга» о Кошечкине: «Зная его работоспособность, профессионализм, думаю, он спокойно сезон отыграет»

Сергей Ласьков высказался о новом контракте Василия Кошечкина с «Металлургом».
«Вася отдохнул, сказал: я готов. Зная его работоспособность, профессионализм, думаю, он спокойно сезон отыграет.
Контракт с Филиппом Майе? Майе в этом плане немножко задержался, вышел только из отпуска. Он хотел играть с [Бренданом] Лайпсиком, но ждал, что ему могли предложить односторонний контракт в НХЛ. Он до этого говорил, что нигде в Европе, кроме как в «Магнитке», играть не будет», – сказал вице-президент «Металлурга».