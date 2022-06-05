Джек Хьюз стал лучшим по подтягиваниям на преддрафтовых тестах

В Баффало завершились преддрафтовые тесты.

Клубы НХЛ проводили собеседования с приглашенными игроками, а сами они участвовали в различных испытаниях.

Нападающий Джек Хьюз занял первое место по подтягиваниям (19 подтягиваний подряд).

Он также разделил первое место по силе хвата левой руки (72,5 кг) и вошел в топ-10 по силе хвата правой (65,7 кг), проценту жира в организме (6,86%), по прыжку в длину с места (2,8 м) и прыжку вверх (0,5 м).

Он также вошел в список лидеров в тесте «скамья для пресса» (жим 50% от веса, ватт/кг) – 8,49, челночном беге влево (4,4 секунды) и вправо (4,55).

Генменеджер «Монреаля» Кент Хьюз пообещал не выбирать своего сына под 1-м номером на драфте НХЛ-2022. Джек ответил: «Огромная ошибка!»