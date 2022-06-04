Слафковски равняется на Рантанена в НХЛ: «Он такой же высокий, у нас похожий стиль: идти на ворота, хорошо укрывать шайбу»

рассказал, что равняется на форварда в НХЛ.

Словацкий нападающий – один из главных фаворитов драфта НХЛ-2022.

такой же высокий, как и я. Поэтому, может быть, у нас похожий стиль ведения игры: идти на ворота, хорошо укрывать шайбу. Это то, что я стараюсь делать.

Но нужно поработать над каждым аспектом, чтобы попасть в НХЛ.

Улучшить бросок, катание, перейти на другой уровень. Думаю, что я могу стать важным игроком», – сказал Слафковски.

18-летний Слафковски стал лучшим бомбардиром сборной Словакии на ЧМ по хоккею 2022 с 9 (3+6) очками в 8 играх