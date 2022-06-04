4-й номер драфта НХЛ-2012 Райнхарт завершил карьеру в 28 лет. Он играл в Великобритании в прошлом сезоне

28-летний Гриффин Райнхарт завершил игровую карьеру.

Канадский защитник был выбран в первом раунде под общим четвертым номером на драфте НХЛ-2012.

В общей сложности в лиге хоккеист провел 37 матчей и сделал 2 (0+2) передачи. Помимо «Айлендерс», он выступал за «Эдмонтон».

В сезоне-2019/20 Райнхарт подписал контракт с . В КХЛ защитник сыграл 33 матчей и записал на свой счет 2 (0+2) очка.

После КХЛ хоккеист отправился играть в Германию.

В прошедшем сезоне канадец представлял команду в чемпионате Великобритании. Он набрал 32 (3+29) очка в 53 матчах при полезности «плюс 31».