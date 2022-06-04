Купер о 2 поражениях «Тампы» подряд: «Все серии когда-нибудь заканчиваются. Выбило ли это нас из плей-офф? Нет»

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Тренер «Тампы» не считает проблемой конец серии из 17 кубковых побед после поражений. 

«Лайтнинг» уступили «Рейнджерс» во втором матче финала Восточной конференции (2:3, 0-2). 

До этого «Тампа» в последний раз проигрывала 2 подряд кубковых матча в серии с «Коламбусом» (0-4) в первом раунде плей-офф-2019.

После этого команда 17 раз проигрывала в матчах плей-офф, но в следующих играх всякий раз побеждала. 

«В какой-то момент это происходит – вы проигрываете дважды подряд. Тот факт, что у нас такого не было несколько лет, примечателен.

И сейчас мы могли бы сказать: «Чертовски хорошая работа, парни». Но по большей части все серии когда-нибудь заканчиваются. К сожалению, сегодня вечером наша подошла к концу.

Выбило ли это нас из плей-офф? Нет. Есть ли у нас барьер, который нужно взять? Без сомнений», – сказал Джон Купер

 

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