Купер о 2 поражениях «Тампы» подряд: «Все серии когда-нибудь заканчиваются. Выбило ли это нас из плей-офф? Нет»

Тренер «Тампы» не считает проблемой конец серии из 17 кубковых побед после поражений.

«Лайтнинг» уступили во втором матче финала Восточной конференции (2:3, 0-2).

До этого в последний раз проигрывала 2 подряд кубковых матча в серии с «Коламбусом» (0-4) в первом раунде плей-офф-2019.

После этого команда 17 раз проигрывала в матчах плей-офф, но в следующих играх всякий раз побеждала.

«В какой-то момент это происходит – вы проигрываете дважды подряд. Тот факт, что у нас такого не было несколько лет, примечателен.

И сейчас мы могли бы сказать: «Чертовски хорошая работа, парни». Но по большей части все серии когда-нибудь заканчиваются. К сожалению, сегодня вечером наша подошла к концу.

Выбило ли это нас из плей-офф? Нет. Есть ли у нас барьер, который нужно взять? Без сомнений», – сказал .