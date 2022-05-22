СКА провел переговоры с «Динамо» о выкупе прав на Яшкина («Матч ТВ»)

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Дмитрий Яшкин может провести сезон-2022/23 в СКА.

Как сообщает «Матч ТВ», клуб уже провел переговоры с «Динамо» о выкупе прав на игрока, а также связывался с самим хоккеистом на предмет условий личного контракта.

Агент игрока Глеб Чистяков не стал подтверждать или опровергать информацию об интересе к Яшкину со стороны СКА.

«Могу лишь сказать, что Яшкин планирует определиться со своим будущим в первой половине июня», – сказал агент.

В сезоне-2021/22 29-летний форвард выступал за «Аризону», но провел всего 12 матчей из-за травмы.

Предыдущие два сезона Яшкин играл за московское «Динамо». В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером КХЛ с 38 голами в 59 играх регулярного чемпионата.

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