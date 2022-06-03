Яшкин подписал контракт с «Ак Барсом» на 2 года («Матч ТВ»)

Чешский форвард Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в «Ак Барсе».
Как сообщает «Матч ТВ», 29-летний нападающий подписал с казанским клубом контракт на два года.
В сезоне-2021/22 Яшкин выступал за «Аризону», но провел всего 12 матчей из-за травмы.
Предыдущие два сезона форвард играл за московское «Динамо». В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером КХЛ с 38 голами в 59 играх регулярного чемпионата.
В московском клубе он выступал в одном звене с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким, которые сейчас являются хоккеистами «Ак Барса».