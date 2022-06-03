Чехович о Дацюке: «Тренировались с ним года два назад. Он наматывал круги на полной скорости, пока все валялись на льду, отдыхали»

Иван Чехович поделился воспоминаниями о тренировке с Павлом Дацюком.
– Как получилось, что вы – екатеринбуржец, но никогда не выступали за «Автомобилист»?
– Это не ко мне, наверное, вопрос. Года два назад я мог оказаться не в «Автомобилисте», а в «Горняке». Однако я не хотел играть в ВХЛ и принял предложение «Торпедо».
– Павла Дацюка в Екатеринбурге случайно не встречаете? Всем интересно, чем он планирует заниматься.
– К сожалению, давно Павла не встречал. На льду – тем более. Так что ничего, что болельщикам могло быть интересно, не расскажу.
Мы тренировались с ним года два назад. Было много молодых ребят. Мы играли два периода по полчаса с пятиминутным перерывом. И пока все валялись на льду, отдыхали, Павел наматывал круги на полной скорости. Ощущение, что он вообще не устает!
– Нет дрожи в ногах, когда делишь один лед с легендой?
– Дрожи точно не было. А вот подсматривать за ним – да. Я с самого детства за Дацюком подсматривал, изучал хайлайты, смотрел игры. Клюшкой он всегда играл просто невероятно. Никто в КХЛ так не играет в отборе, не выбирает позицию. А техника какая! – сказал нападающий «Локомотива».