Чехович о Дацюке: «Тренировались с ним года два назад. Он наматывал круги на полной скорости, пока все валялись на льду, отдыхали»

Теги Локомотив Автомобилист Павел Дацюк КХЛ Горняк ВХЛ Иван Чехович Хоккей

Иван Чехович поделился воспоминаниями о тренировке с Павлом Дацюком.

– Как получилось, что вы – екатеринбуржец, но никогда не выступали за «Автомобилист»?

– Это не ко мне, наверное, вопрос. Года два назад я мог оказаться не в «Автомобилисте», а в «Горняке». Однако я не хотел играть в ВХЛ и принял предложение «Торпедо».

– Павла Дацюка в Екатеринбурге случайно не встречаете? Всем интересно, чем он планирует заниматься.

– К сожалению, давно Павла не встречал. На льду – тем более. Так что ничего, что болельщикам могло быть интересно, не расскажу. 

Мы тренировались с ним года два назад. Было много молодых ребят. Мы играли два периода по полчаса с пятиминутным перерывом. И пока все валялись на льду, отдыхали, Павел наматывал круги на полной скорости. Ощущение, что он вообще не устает!

– Нет дрожи в ногах, когда делишь один лед с легендой?

– Дрожи точно не было. А вот подсматривать за ним – да. Я с самого детства за Дацюком подсматривал, изучал хайлайты, смотрел игры. Клюшкой он всегда играл просто невероятно. Никто в КХЛ так не играет в отборе, не выбирает позицию. А техника какая! – сказал нападающий «Локомотива».

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