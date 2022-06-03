Чехович о Дацюке: «Тренировались с ним года два назад. Он наматывал круги на полной скорости, пока все валялись на льду, отдыхали»

Иван Чехович поделился воспоминаниями о тренировке с Павлом Дацюком.

– Как получилось, что вы – екатеринбуржец, но никогда не выступали за ?

– Это не ко мне, наверное, вопрос. Года два назад я мог оказаться не в «Автомобилисте», а в . Однако я не хотел играть в и принял предложение «Торпедо».

– Павла Дацюка в Екатеринбурге случайно не встречаете? Всем интересно, чем он планирует заниматься.

– К сожалению, давно Павла не встречал. На льду – тем более. Так что ничего, что болельщикам могло быть интересно, не расскажу.

Мы тренировались с ним года два назад. Было много молодых ребят. Мы играли два периода по полчаса с пятиминутным перерывом. И пока все валялись на льду, отдыхали, Павел наматывал круги на полной скорости. Ощущение, что он вообще не устает!

– Нет дрожи в ногах, когда делишь один лед с легендой?

– Дрожи точно не было. А вот подсматривать за ним – да. Я с самого детства за Дацюком подсматривал, изучал хайлайты, смотрел игры. Клюшкой он всегда играл просто невероятно. Никто в так не играет в отборе, не выбирает позицию. А техника какая! – сказал нападающий .