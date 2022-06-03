Занковец возглавил «Югру»

стал новым главным тренером «Югры».

Он заменил Вадима Епанчинцева, недавно возглавившего «Амур».

В минувшем сезоне 52-летний белорусский специалист возглавлял из Новокузнецка.

Под его руководством команда стала пятой в регулярном чемпионате, но пройти первый раунд плей-офф не сумела, уступив «Горняку-УГМК».

В сезоне-2020/21 Занковец работал в санкт-петербургском , уступив «Югре» (3-4) в полуфинале Кубка Петрова.

Помогать главному тренеру будут другие белорусские специалисты — старший тренер Александр Макрицкий и тренер Сергей Громов.