Занковец возглавил «Югру»

Теги Металлург Нк Александр Макрицкий Югра Эдуард Занковец ВХЛ Динамо Санкт-Петербург Хоккей

Эдуард Занковец стал новым главным тренером «Югры».

Он заменил Вадима Епанчинцева, недавно возглавившего «Амур».

В минувшем сезоне 52-летний белорусский специалист возглавлял «Металлург» из Новокузнецка.

Под его руководством команда стала пятой в регулярном чемпионате, но пройти первый раунд плей-офф не сумела, уступив «Горняку-УГМК».

В сезоне-2020/21 Занковец работал в санкт-петербургском «Динамо», уступив «Югре» (3-4) в полуфинале Кубка Петрова.

Помогать главному тренеру будут другие белорусские специалисты — старший тренер Александр Макрицкий и тренер Сергей Громов.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные