Занковец возглавил «Югру»

Эдуард Занковец стал новым главным тренером «Югры».
Он заменил Вадима Епанчинцева, недавно возглавившего «Амур».
В минувшем сезоне 52-летний белорусский специалист возглавлял «Металлург» из Новокузнецка.
Под его руководством команда стала пятой в регулярном чемпионате, но пройти первый раунд плей-офф не сумела, уступив «Горняку-УГМК».
В сезоне-2020/21 Занковец работал в санкт-петербургском «Динамо», уступив «Югре» (3-4) в полуфинале Кубка Петрова.
Помогать главному тренеру будут другие белорусские специалисты — старший тренер Александр Макрицкий и тренер Сергей Громов.