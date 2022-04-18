Экс-тренер «Химика» Решетников возглавил новокузнецкий «Металлург»

Сергей Решетников назначен на пост главного тренера из Новокузнецка.

В его тренерский штаб вошли тренер Александр Перов и тренер вратарей Юрий Лаврецкий.

Продолжат работу в «Металлурге» тренер по физической подготовке Игорь Захаров и тренер-аналитик Александр Смирнов.

В сезоне-2021/22 Решетников тренировал . Команда заняла шестое место в таблице регулярного чемпионата , уступив питерскому «Динамо» (2-4 в серии) во втором раунде плей-офф.

В «Металлурге» Решетников на посту главного тренера сменил Эдуарда Занковца. Клуб из Новокузнецка проиграл «Горняку» (1-4 в серии) в первом раунде плей-офф.