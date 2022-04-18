Экс-тренер «Химика» Решетников возглавил новокузнецкий «Металлург»

Сергей Решетников назначен на пост главного тренера «Металлурга» из Новокузнецка.
В его тренерский штаб вошли тренер Александр Перов и тренер вратарей Юрий Лаврецкий.
Продолжат работу в «Металлурге» тренер по физической подготовке Игорь Захаров и тренер-аналитик Александр Смирнов.
В сезоне-2021/22 Решетников тренировал «Химик». Команда заняла шестое место в таблице регулярного чемпионата ВХЛ, уступив питерскому «Динамо» (2-4 в серии) во втором раунде плей-офф.
В «Металлурге» Решетников на посту главного тренера сменил Эдуарда Занковца. Клуб из Новокузнецка проиграл «Горняку» (1-4 в серии) в первом раунде плей-офф.