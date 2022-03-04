Радулов подал иск на 254 млн рублей к банкиру, из-за которого потерял 1,5 млрд

подал иск на 254 млн рублей к банкиру, из-за которого потерял 1,5 млрд.

Семья хоккеиста дружила с Сергеем Кононовым, который в 2000-е годы стал председателем совета директоров «Транснационального банка».

Адвокат Радулова сообщил, что за 8 лет сотрудничества с банком игрок перевел на его счета около полутора миллиардов рублей.

После отзыва лицензии у финансового учреждения стало известно, что Кононов распоряжался деньгами Радулова как своими. В частности, на них были куплены акции кипрских компаний.

В сентябре 2021 года против Кононова было заведено уголовное дело по статье «Отмывание денежных средств группой лиц в особо крупном размере». Банкира подозревают в отмывании около 6 млрд рублей.

В настоящий момент Радулов собирается получить назад хотя бы часть своих денег.