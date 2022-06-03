Францоуз о роли 1-го номера «Колорадо»: «В глубине души я немного нервничал. Но знал, что ребята помогут»

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Павел Францоуз высказался о сухом матче против «Эдмонтона»

Чешский вратарь «Колорадо» отразил все 24 броска «Ойлерс» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (4:0, 2-0). 

«Вчера узнал, что точно сыграю в этом матче. Я ожидал, что выйду на лед, уже после завершения прошлой игры. Но мне сказали об этом в среду днем. В глубине души я немного нервничал. Это был по-настоящему важный матч. 

Но мне очень помогло то, как играла команда, начиная с первых секунд. Я знал, что ребята мне помогут. Это меня успокоило и позволило сосредоточиться на своей игре», – сказал Францоуз. 

Основной вратарь «Эвс» Дарси Кюмпер не играл из-за травмы, полученной в первом матче серии. Сменщиком Францоуза в этом матче был 22-летний Юстус Аннунен. 

Матч в Денвере состоялся 2 июня по местному времени. Сегодня, 3 июня, Францоузу исполнилось 32 года. 

 

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