Францоуз о роли 1-го номера «Колорадо»: «В глубине души я немного нервничал. Но знал, что ребята помогут»

высказался о сухом матче против .

Чешский вратарь отразил все 24 броска «Ойлерс» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (4:0, 2-0).

«Вчера узнал, что точно сыграю в этом матче. Я ожидал, что выйду на лед, уже после завершения прошлой игры. Но мне сказали об этом в среду днем. В глубине души я немного нервничал. Это был по-настоящему важный матч.

Но мне очень помогло то, как играла команда, начиная с первых секунд. Я знал, что ребята мне помогут. Это меня успокоило и позволило сосредоточиться на своей игре», – сказал Францоуз.

Основной вратарь «Эвс» Дарси Кюмпер не играл из-за травмы, полученной в первом матче серии. Сменщиком Францоуза в этом матче был 22-летний Юстус Аннунен.

Матч в Денвере состоялся 2 июня по местному времени. Сегодня, 3 июня, Францоузу исполнилось 32 года.