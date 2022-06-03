«Колорадо» забросил «Эдмонтону» 3 шайбы за 2:04 во 2-м периоде. У Кадри – 3 голевые передачи

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«Колорадо» забросил «Эдмонтону» 3 шайбы за 124 секунды во 2-м периоде.

«Эвеланш» обыграли «Ойлерс» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (4:0, 2-0). 

Арттури Лехконен забросил победную шайбу на 24-й минуте, Джош Мэнсон отличился на 25-й, а Микко Рантанен – на 27-й. 

Интервал между первым и вторым голами составил 15 секунд. Между первым и третьим – 2 минуты 4 секунды игрового времени. 

Отметим, что форвард Назем Кадри во всех трех случаях сделал результативные передачи и был признан второй звездой матча. 

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