Вратарь «Колорадо» Францоуз сделал шатаут во 2-м матче серии с «Эдмонтоном», отразив 24 броска

Теги Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Павел Францоуз Юстус Аннунен Хоккей

Вратарь «Колорадо» Павел Францоуз сыграл на ноль во 2-м матче серии с «Эдмонтоном».

«Эвеланш» обыграли «Ойлерс» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (4:0, 2-0). 

32-летний чех отразил все 24 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи. 

Шатаут в плей-офф НХЛ стал для бывшего голкипера «Трактора» вторым в карьере. Он стал третьим вратарем в истории клуба, имеющим в активе более одного сухого матча в Кубке Стэнли. У Патрика Руа их 18, у Филиппа Грубауэра – 2. 

Основной вратарь «Эвс» Дарси Кюмпер не играл из-за травмы, полученной в первом матче серии. Сменщиком Францоуза в этом матче был 22-летний Юстус Аннунен. 

Тренер «Колорадо» о вратарях: «Я верю во Францоуза, и команда тоже. Наличие такого парня – это ключевой момент»

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