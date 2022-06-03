Вратарь «Колорадо» Францоуз сделал шатаут во 2-м матче серии с «Эдмонтоном», отразив 24 броска

Вратарь сыграл на ноль во 2-м матче серии с .

«Эвеланш» обыграли «Ойлерс» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (4:0, 2-0).

32-летний чех отразил все 24 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Шатаут в плей-офф НХЛ стал для бывшего голкипера «Трактора» вторым в карьере. Он стал третьим вратарем в истории клуба, имеющим в активе более одного сухого матча в Кубке Стэнли. У Патрика Руа их 18, у Филиппа Грубауэра – 2.

Основной вратарь «Эвс» Дарси Кюмпер не играл из-за травмы, полученной в первом матче серии. Сменщиком Францоуза в этом матче был 22-летний Юстус Аннунен.

Тренер «Колорадо» о вратарях: «Я верю во Францоуза, и команда тоже. Наличие такого парня – это ключевой момент»