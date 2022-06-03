Маккиннон забросил 10-ю шайбу в этом плей-офф. У него 11 бросков в створ во 2-м матче с «Эдмонтоном»

забросил 10-ю шайбу в этом плей-офф во 2-м матче с «Эдмонтоном».

обыграл «Ойлерс» во 2-м матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (2:0, 4-0).

Маккиннон установил окончательный счет в матче в третьем периоде. У нападающего стало 16 (10+6) очков в 12 матчах текущего плей-офф.

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов, впереди только Эвандер Кэйн из (13 шайб).

Сегодня Нэтан нанес 11 бросков в створ ворот соперника (всего у «Колорадо» их было 40). Это 2-й показатель в истории клуба в плей-офф и первый – для матчей без овертаймов.

Рекорд был установлен в этом плей-офф – 12 бросков в матче первого раунда против «Нэшвилла» (5:4 ОТ).

дважды наносил по 11 бросков – в розыгрышах 1996 и 1997 года, оба раза в матчах с овертаймами.