Макдэвид и Драйзайтль остались без очков во 2-й раз в этом плей-офф. «Эдмонтон» не забил в обоих матчах

и остались без очков во 2-й раз в этом плей-офф.

проиграл во втором матче финала Западной конференции (0:4, 0-2).

Макдэвид (2 броска, «минус 1») и Драйзайтль (3 броска, «минус 1») остались без очков во 2-й раз в текущем плей-офф.

Они набирали баллы в 12 из 14 матчей «Ойлерс» в текущем розыгрыше. Единственным до сегодняшнего дня исключением был четвертый матч серии с «Лос-Анджелесом» (0:4, 4-3) в первом раунде.

В обоих матчах без результативных действий своих лидеров канадский клуб не забросил ни одной шайбы.

Макдэвид продолжает возглавлять гонку бомбардиров плей-офф с 29 (8+21) очками в 14 играх. Драйзайтль идет на 2-м месте, у него 28 (7+21) баллов.