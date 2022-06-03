Макдэвид и Драйзайтль остались без очков во 2-й раз в этом плей-офф. «Эдмонтон» не забил в обоих матчах

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Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль остались без очков во 2-й раз в этом плей-офф.

«Эдмонтон» проиграл «Колорадо» во втором матче финала Западной конференции (0:4, 0-2). 

Макдэвид (2 броска, «минус 1») и Драйзайтль (3 броска, «минус 1») остались без очков во 2-й раз в текущем плей-офф.

Они набирали баллы в 12 из 14 матчей «Ойлерс» в текущем розыгрыше. Единственным до сегодняшнего дня исключением был четвертый матч серии с «Лос-Анджелесом» (0:4, 4-3) в первом раунде.

В обоих матчах без результативных действий своих лидеров канадский клуб не забросил ни одной шайбы. 

Макдэвид продолжает возглавлять гонку бомбардиров плей-офф с 29 (8+21) очками в 14 играх. Драйзайтль идет на 2-м месте, у него 28 (7+21) баллов. 

 

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