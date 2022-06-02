Тренер молодежки Филатов о мотивации хоккеистов: «Если парень в 19-20 лет не мотивирован играть за сборную, то такой спортсмен не должен приглашаться даже на сборы»

Владимир Филатов ответил на вопросы касательно мотивации молодых игроков играть за сборную.

Хоккеисты молодежной сборной России выступили на «Кубке Черного моря».

– Объясните, какой смысл собирать парней в конце мая после затяжного сезона для многих.

– Да, команда «Белых», за которую я отвечаю, провела на турнире три игры за три дня. Это очень непросто. Плюс многие из ребят провели полноценный сезон в . Кто-то был заигран в ВХЛ, у кого-то есть опыт игры в . Но тут вопрос нескольких направлений.

Основной из них – то, что турнир имеет стратегическое значение в условиях новой реальности, при которой у нас отсутствует международная практика. И мы рады, что у нас есть хотя бы такой международный турнир.

Ребята должны быть рады, что приглашены в Сочи. Особенно парни из сборной U18, которые играют против старших. Многие же из ребят, играющих за команды U20, до этого вообще не привлекались в сборную и сейчас имеют возможность играть в неплохой хоккей.

Пусть даже в конце мая. Тем более их показывают по телевизору – это тоже знаковое событие для многих ребят. Все хотят проявить и зарекомендовать себя на следующий сезон.

Да, где-то им приходится поступиться отпуском. Но ничего страшного. У них будет еще месяц – за это время можно отдохнуть.

– В такое ведь время, когда большинство ребят выжаты, еще и морально-волевые качества проявляются.

– Я бы не сказал, что они прямо выжаты. У нас таких парней нет. Мы провели хороший сбор в Новогорске, после которого все приехали в Сочи в нормальном состоянии. Мы на каждой тренировке отслеживали физическое состояние, проводилась пульсометрия, закладывались периоды восстановления.

С другой стороны, если тебе тяжело и ты преодолеваешь себя, то ты достоин играть в сборной. Сборная – это лучшие игроки России. В нашей стране много хороших игроков. И двадцать ребят, которые играют в ней, – это люди, которые умеют преодолевать себя.

– Как сейчас находить мотивацию играть за сборную?

– Знаете, если парень в 19-20 лет не мотивирован играть за сборную, то такой спортсмен не должен приглашаться даже на сборы, – сказал тренер молодежной сборной России.