Вайсфельд о желании «Амура» выиграть Кубок Гагарина: «Либо гендиректор делает популистские высказывания, либо не понимает, в каком бизнесе находится»

оценил стремление «Амура» выиграть Кубок Гагарина.

Ранее генеральный директор хабаровского клуба Роман Крамарь заявил о стратегической цели выиграть в 2026 году.

– Второй сезон подряд со стороны руководства громкие высказывания про Кубок Гагарина. Как к ним можно относиться?

– Это забавно, конечно. Честно говоря, я не вижу здесь предметной дискуссии в силу объективных причин. Либо гендиректор «Амура» делает популистские высказывания, либо не понимает, в каком бизнесе находится.

– А как можно исправить ситуацию, чтобы дальневосточные клубы, «Амур» и «Адмирал», хотя бы претендовали на второй раунд плей-офф?

– Ситуация предельно банальна. Во-первых, условия должны быть лучше, чем, допустим, в Новосибирске или Нижнекамске.

Во-вторых, на мой взгляд, главная проблема дальневосточных команд – это отсутствие стабильности. Примерно раз в два-три года мы наблюдаем там комичные истории.

Если бы в «Амуре» была стабильная ситуация с финансированием, с руководством, с тренерским составом, я бы еще мог поверить в такие заявления про Кубок Гагарина. Но в такой ситуации, как сейчас, это не вызывает ничего, кроме улыбки.

– На Дальний Восток трудно привлечь игроков.

– Понятно, но это не самая важная проблема. Самое главное – отсутствие стабильности. Там скандалы с увольнениями тренеров и так далее.

Мало что придется жить в самолетах, но еще придется думать, получишь ты зарплату или нет. Кому такое понравится? В такой ситуации этот клуб будет последним, куда захочет поехать игрок, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .