Шимон Немец: «Я лучший защитник на драфте. Высокий хоккейный IQ, очень хорошая игра в большинстве – мне нравятся Макар, Фокс и Йоси»

Шимон Немец назвал себя лучшим защитником в преддверии драфта НХЛ.

Скаутское бюро НХЛ поставило словацкого игрока на третье место в своем рейтинге хоккеистов из Европы.

«Думаю, что я лучший защитник на этом драфте.

Я двусторонний защитник, очень хорошо играю в большинстве, мое катание на хорошем уровне, мой хоккейный IQ – очень высокий. Мне нравится наблюдать за игрой Кэйла Макара, Адама Фокса и Романа Йоси.

Я два года играл против взрослых игроков в чемпионате Словакии, поэтому думаю, что лучше мне играть в АХЛ, если уж на то пошло.

Скауты НХЛ спрашивали меня об этом, и я сказал им, что хочу играть здесь», – сказал 18-летний хоккеист.

21 клуб лиги провел интервью с Немецом во время преддрафтовых тестов в Баффало.

Защитник набрал 26 (1+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата за Нитру в прошедшем сезоне. В плей-офф на его счету 17 (5+12) баллов в 19 играх.