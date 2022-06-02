Зибанежад разделил с Ковалевым 3-е место в истории «Рейнджерс» по очкам в одном плей-офф. Он обошел Гретцки, Эспозито и Зубова

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Мика Зибанежад набрал 2 (1+1) очка в матче плей-офф с «Тампой» (6:2, 1-0 в серии).

Теперь на счету форварда «Рейнджерс» 21 (8+13) балл в 15 играх Кубка Стэнли-2022.

Зибанежад стал 4-м игроком в истории клуба, набравшим не менее 21 очка в одном плей-офф.

Он превзошел достижения Сергея Зубова (19 очков), Уэйна Гретцки, Дона Малони, Фила Эспозито и Адама Фокса (по 20 очков) и разделил 3-е место в истории «Рейнджерс» с Алексеем Ковалевым (21 балл).

2-е место занимает Марк Мессье (30). Рекордсмен – Брайан Лич (34).

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