Купер о 2:6 от «Рейнджерс»: «Это не вина Василевского. Мы могли бы поставить обоих вратарей в ворота, все равно пропустили бы»

Джон Купер не считает, что игра Андрея Василевского стала причиной поражения «Тампы».

Вратарь «Лайтнинг» отразил 28 бросков из 34 в матче финала Востока с «Рейнджерс» (2:6) в Кубке Стэнли (0-1 в серии). Россиянин пропустил 6 шайб в игре плей-офф, повторив свой антирекорд.

«Это совсем не его вина.

Учитывая качественные голевые моменты, которые мы позволили создать, мы могли бы поставить обоих вратарей в ворота, и, вероятно, все равно пропустили бы», – сказал главный тренер «Тампы».

«Рейнджерс» ловко развалили чемпионов: забили уже на второй минуте, Шестеркин снова тащил все броски

Василевский пропустил 6 шайб в матче плей-офф, повторив свой антирекорд