Андрей Юртаев: «Макдэвид окончательно превратился в инопланетное существо в этом году»

считает, что «Колорадо» давно заслужил выход в финал Кубка Стэнли.

– Кому вы отдаете предпочтение в финале Западной конференции – «Колорадо» или «Эдмонтону»?

– Я тут теперь уже боюсь что-то предсказывать. «Колорадо» в финале конференции читался, но «Эдмонтон»… Мы как-то привыкли уже к тому, что они, несмотря на гений Макдэвида, или вообще не попадают в плей-офф, или вылетают довольно быстро. Хоккей – это командная игра, и если у тебя нет ни вратаря, ни защиты, ни глубины в атаке, невозможно на одном Конноре выезжать в поздние раунды плей-офф.

Но в этом году Макдэвид окончательно превратился в инопланетное существо, которому даже , пропускающий броском с другого конца площадки, не помеха. К тому же Кэйн напомнил, что в хоккей, в отличие от азартных игр, он по-прежнему умеет играть очень хорошо.

Макдэвид против Маккинона – это супервывеска. И предпочтение я бы все-таки отдал «Колорадо». Они уже давно заслужили финал Кубка Стэнли, – сказал комментатор.

«Колорадо» выглядит более мощной командой, но кажется, голы «Эдмонтона» не остановить. «Эвс» нужно очень много забивать