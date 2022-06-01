Морозов о продаже прав на показ матчей КХЛ: «Переговоры идут с несколькими участниками рынка. Задача – максимально монетизировать права»

Президент КХЛ рассказал о переговорах по продаже прав на трансляции матчей лиги.

«Лига находится в переговорах по продаже прав на трансляции матчей чемпионата КХЛ с несколькими участниками рынка. Наша задача – максимально монетизировать права, поскольку деньги, вырученные от их продажи, в дальнейшем будут распределены между клубами в соответствии с рейтингом. При этом нам важно добиться наибольшего охвата.

Мы заинтересованы в глобальном, долгосрочном сотрудничестве, в ходе которого партнер совместно с лигой будет развивать КХЛ, вкладываясь в создание новых медиапродуктов, помимо трансляций матчей, завоевывать новые аудитории и делать наш хоккей популярнее.

Поэтому мы рассматриваем в том числе и участников рынка, присутствующих исключительно в цифровом пространстве», – сказал .

Okko предлагает КХЛ более 1 млрд рублей в год за права на показ матчей. Обсуждается контракт на 5 лет («Чемпионат»)