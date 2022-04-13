Дмитрий Федоров об англицизмах: «На «КХЛ ТВ» нет запретов, есть договоренности. Нацию можно назвать деградирующей, если она презирает свой язык, выбирая иностранные слова ради моды»

Дмитрий Федоров высказался об англицизмах на «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ».

– Хоккейный комментатор Леонид Вайсфельд заявил, что на «Матч ТВ» рекомендовали не использовать англицизмы. Насколько верна эта информация?

– Постоянно возникают какие-то разговоры и слухи про запреты на «Матч ТВ». Однажды прочитал у журналистов других изданий в соцсетях, что нельзя говорить в нашем эфире «Кубок Первого канала». А я спокойно произносил в репортаже – и ничего.

Что касается англицизмов, то это давняя история... Еще до возникновения холдинга – наверное, в 2014 году – мы с комментаторами «КХЛ ТВ» обсуждали эту тему. Что лучше вместо «backhand» говорить «бросок с неудобной руки», а вместо «highlights» – «подборка опасных моментов».

Нас же смотрят по всей стране. И в маленьких городах, и в деревнях, где люди по-прежнему говорят по-русски и которых новомодная лексика комментаторов может раздражать.

У нас в редакции на видном месте словари ударений. Мы ими пользуемся. Поправляем друг друга, если в эфире ставим неправильно ударения. По-моему, это естественный рабочий процесс. У нас нет на «КХЛ ТВ» запретов. У нас есть внутренние договоренности.

Я филолог по образованию. Мне кажется нормой любить свой язык. Нацию можно назвать деградирующей, если она презирает собственный язык и выбирает иностранные слова, чтобы казаться модной и современной.

Комично в бизнесе выглядят менеджеры, которые используют массу англицизмов. Открою маленькую тайну: менеджер, использующий англицизмы, пытается манипулировать. Как правило, за его идеями ничего нет.

За англицизмами отсутствие реального содержания. Что он сказал? Как это перевести на русский язык? Поэтому на переговорах опасайтесь подобных персонажей. Вам это скажет любой психолог и профайлер, – сказал руководитель «КХЛ ТВ» и комментатор «Матч ТВ».

Вайсфельд о запретах на «Матч ТВ»: «Говорим «вне игры» вместо «офсайд». Рекомендовали стараться не использовать англицизмы»