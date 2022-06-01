Гретцки о 8:6 от «Колорадо» и «Эдмонтона»: «Я был самым атакующим игроком в истории, возможно. Но чтобы выиграть Кубок, нужно лучше играть в защите»

считает, что и стоит прибавить в обороне.

Первый матч финала Западной конференции завершился в пользу «Эвеланш» – 8:6.

«Это не был кубковый хоккей. Мы увидели множество выходов 2 в 1, 3 в 2, открытый лед, прорывы, провалы.

Слушайте, я был, возможно, самым атакующим игроком в истории. Я не так много играл в обороне в плей-офф. Но посмотрите, когда счет стал 7:3, там был практически выход 4 в 2.

Чтобы выиграть , нужно лучше играть в защите», – сказал лучший бомбардир в истории и четырехкратный обладатель Кубка Стэнли.

«Колорадо» и «Эдмонтон» сыграли как школьники: 14 шайб на двоих и куча ошибок. Гретцки не понравилось