Гретцки о 8:6 от «Колорадо» и «Эдмонтона»: «Я был самым атакующим игроком в истории, возможно. Но чтобы выиграть Кубок, нужно лучше играть в защите»

Уэйн Гретцки считает, что «Эдмонтону» и «Колорадо» стоит прибавить в обороне.
Первый матч финала Западной конференции завершился в пользу «Эвеланш» – 8:6.
«Это не был кубковый хоккей. Мы увидели множество выходов 2 в 1, 3 в 2, открытый лед, прорывы, провалы.
Слушайте, я был, возможно, самым атакующим игроком в истории. Я не так много играл в обороне в плей-офф. Но посмотрите, когда счет стал 7:3, там был практически выход 4 в 2.
Чтобы выиграть Кубок Стэнли, нужно лучше играть в защите», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ и четырехкратный обладатель Кубка Стэнли.
«Колорадо» и «Эдмонтон» сыграли как школьники: 14 шайб на двоих и куча ошибок. Гретцки не понравилось