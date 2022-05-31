Быков о Шестеркине: «Один из лучших вратарей НХЛ сейчас. Желаю ему продолжить великие традиции нашей вратарской школы»

оценил игру и в серии с «Каролиной».

«Рейнджерс» уступали со счетом 2-3, но смогли отыграться и завершить серию с «Харрикейнс» в свою пользу (4-3).

«В этой серии мы увидели превосходную игру от Артемия и Игоря. Они помогли переломить ход в серии за последние два матчи и переиграть «Каролину».

Шестеркин вообще сейчас один из лучших вратарей НХЛ, ставит новые рекорды и делает какое-то рекордное число сэйвов за клуб. Хочется пожелать ему только сохранить текущую форму и продолжить великие традиции нашей вратарской школы.

Испытываю гордость за наших ребят, что им удается достигать таких высот в . Такие игроки помогают держать марку нашего хоккея за океаном. Они – наша гордость!» – отметил бывший главный тренер сборной России.

Шестеркин – 1-я звезда седьмого матча с «Каролиной». Вратарь «Рейнджерс» отразил 37 из 39 бросков