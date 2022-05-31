Шестеркин о 7-м матче с «Каролиной»: «Перед игрой немного трясло, но когда вышел на лед, постарался забыть обо всем»

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Игорь Шестеркин рассказал о своих ощущениях от седьмого матча с «Каролиной». 

«Рейнджерс» выиграли со счетом 6:2 и завершили серию второго раунда Кубка Стэнли в свою пользу (4-3). 

Россиянин отразил 37 бросков из 39 и стал первой звездой матча. Он выиграл второй седьмой матч серии плей-офф НХЛ в карьере и вошел в топ-3 в истории клуба по числу таких побед. 

«Мы забили два быстрых гола, и это мне очень помогло. Перед игрой меня немного трясло, но когда вышел на лед, то постарался забыть обо всем. 

Старался сосредоточиться на шайбе», – сказал Шестеркин после матча. 

«Рейнджерс» – в финале конференции! Благодаря Шестеркину обыграли «Каролину» в седьмом матче и забрали серию

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