Крайдер – 6-й игрок в истории «Рейнджерс» с 50 очками в Кубке Стэнли. До рекорда Жильбера по голам – 2 шайбы

– 6-й игрок в истории с 50 очками в Кубке Стэнли.

31-летний нападающий сделал дубль в седьмом матче серии второго раунда с «Каролиной» (6:2, 4-3).

В текущем плей-офф у него стало 11 (8+3, 8 голов – личный рекорд) очков в 14 играх, а всего за карьеру – 50 (32+18) баллов в 94 матчах.

Больше очков за клуб в Кубке Стэнли набрали 5 игроков – (89 в 82 играх, 28+61), (80 в 70, 29+51), Род Жильбер (67 в 79, 34+33), Дон Мэлоуни (57 в 85, 22+35) и Уолт Ткачак (51 в 93, 19+32).

По голам Крайдер (32) идет на втором месте после Жильбера (34). До повторения рекорда осталось забросить 2 шайбы.