Константинов может лишиться круглосуточного ухода в Мичигане из-за нового закона. Ему нужна помощь при ходьбе и приеме пищи. «Детройт» и профсоюз изучают вопрос

может лишиться круглосуточного ухода в Мичигане.

Как сообщает AP News, после многих лет круглосуточного профессионального ухода и терапии Константинов снова научился ходить и говорить. Тем не менее 55-летнему экс-хоккеисту все еще нужна помощь при ходьбе, употреблении пищи и чистке зубов. Он понимает вопросы, но отвечает коротко и его слова не всегда легко понять. За ним ухаживает медсестра.

На этой неделе Константинов может лишиться круглосуточной помощи, которая позволяла ему оставаться дома. Из-за высокой стоимости такого ухода и изменений в законе Мичигана его могут перевести в учреждение, где для его безопасности ему ограничат передвижение или назначат лекарства.

Константинов – один из 18 тысяч жителей Мичигана, которые получили серьезные травмы в результате дорожно-транспортных происшествий и лишились финансируемой государством неограниченной пожизненной медицинской помощи, за которую каждый водитель ранее должен был платить по закону.

«Мы несем около 200 тысяч долларов убытков только по делу Влада», – сказала Тереза Руэдисуэли, региональный операционный директор Arcadia Home Care & Staffing, которая обеспечивает уход за Константиновым на дому.

Если компания не сможет заботиться о Константинове без финансовых потерь, она планирует прекратить работу с ним 1 июня.

Дочь Константинова Анастасия запустила онлайн-сбор средств на сайте GoFundMe три года назад, чтобы помочь оплатить уход за своим отцом. Ей удалось собрать менее 10% от цели.

Сообщается, что «Детройт» и Ассоциация игроков НХЛ изучают способы помочь Константинову.

Напомним, в 1997 году Владимир Константинов вместе с Вячеславом Фетисовым и массажистом «Детройта» Сергеем Мнацакановым попали в аварию. В результате Константинов впал в кому. После выхода из комы он оказался прикован к инвалидному креслу. Вследствие травм головы у него были нарушены речь и память.

Защитник был членом «Русской пятерки» «Детройта», в которую также входили Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов​.

Константинов – обладатель Кубка Стэнли-1997, чемпион мира 1986, 1989 и 1990 годов.

Всего он провел 446 матчей и набрал 175 (47+128) очков за в .