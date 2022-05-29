Крикунов о том, почему Россия не может взломать финскую оборону: «Мы всегда теряемся, когда попадаем на столь вязкую защиту. Для нас это непривычно»

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Владимир Крикунов поделился ожиданиями от финала ЧМ по хоккею 2022.

Канада и Финляндия сыграют в финале ЧМ в 3-й раз подряд.

– В финале столкнутся две совершенно разные хоккейные системы. У кого больше шансов на победу?

– Думаю, что канадцы выиграют, сломают финскую оборону так же, как и год назад. Хотя это будет непросто. Все же финны очень хорошо организованы, да и состав у них прочно сбитый – не первый год вместе играют.

– Почему канадцы могут финскую оборону взломать, а наши – нет?

– Для игроков НХЛ такая оборона не шок, они приучены к плотной тактике. Для них это не проблема. А россияне, когда попадают на столь вязкую защиту, всегда теряются немного. Для нас это непривычно.

Канадцев же с детства учат вперед лезть, какая бы оборона перед ними ни была. Думаю, что канадцы в финале победят, – сказал заслуженный тренер России.

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