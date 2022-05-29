Ярослав Дыбленко: «Не расстроился из-за того, что меня обменяли из СКА в «Сочи». Я от этого только выиграл»

сообщил, что не был расстроен обменом из СКА в .

– В «Сочи», где было много молодых игроков в составе, вы были одним из самых опытных хоккеистов. Чувствовали себя там если не ветераном, то старшим товарищем для молодежи?

– Да, было такое. И руководство, и тренерский штаб требовали больше ответственности в этом смысле. Это немного другая роль, когда ты не среди своих одногодок. Разрыв в команде мог был достаточно сильным, по восемь-десять лет между ребятами. Поэтому надо было брать что-то в свои руки.

Мне понравилась такая роль, на самом деле. Было здорово. Поэтому я не расстроился из-за того, что меня обменяли из СКА в «Сочи». Наоборот, я от этого только выиграл, – сказал защитник, перешедший в .