Семенов об уходе из «Торонто»: «График игр в НХЛ помогает постоянно прогрессировать. Но со мной такого не произошло. Поэтому решил вернуться в КХЛ»

рассказал, почему вернулся в КХЛ из «Торонто».

– Вы подписали контракт с «Ак Барсом» на два сезона. Означает ли это, что тему с вы для себя закрыли?

– Сейчас непростая ситуация в мире. Посовещавшись с семьей, я принял решение остаться в России.

– Расскажите о вашем опыте в системе «Торонто». Что все-таки не получилось, что вы быстро решили вернуться?

– На самом деле, после того как меня подняли в НХЛ, я должен был провести весь сезон в «Торонто». Это большое количество игр, которые идут через день, а бывает, что и каждый день, и такой график помогает постоянно находиться в игровом тонусе и прогрессировать. Но со мной такого не произошло. Поэтому, взвесив все за и против, я принял решение вернуться в .

Я многое почерпнул для себя, как в профессиональной сфере, так и в повседневной жизни. В «Торонто» сложился дружный коллектив. Я с каждым мог пообщаться и узнать что-то новое для себя. Конечно, из-за языкового барьера было нелегко, но спустя какое-то время, когда я подтянул словарный запас, стало общаться намного проще.

Больше всех общался с Джейсоном Спеццей. Это большой мастер. Мы много разговаривали на нехоккейные темы. Также интересно было наблюдать за тем, как он готовится к играм, как тренируется. Ему 38 лет, он взрослый и очень опытный игрок. Так что я получил колоссальный опыт, находясь три месяца в , – сказа нападающий .