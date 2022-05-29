Вице-президент ИИХФ заявил, что сборную России не отправят в 1-й дивизион ЧМ по хоккею.

« однозначно относится к высшему дивизиону. Если бы мы отправили ее в другой дивизион, то обесценили бы турнир.

И столкнулись бы с критикой за дискриминацию. Во времена холодной войны турниры бойкотировались по разным причинам. Но устав ИИХФ теперь предназначен для защиты каждого члена. И отстранение не наступает до тех пор, пока одна федерация не начнет нарушать этот устав.

Если мы перейдем эту черту, то начнется дискуссия о том, что в ИИХФ не должно быть той или иной страны из-за политики», – сказал Петр Бржиза, занимающий должность первого вице-президента международной федерации.

Сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии. Также она не сыграет на ЧМ по хоккею 2023, который пройдет в Латвии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что вариант с переводом России и Беларуси в первый дивизион обсуждался на конгрессе ИИХФ в пятницу.