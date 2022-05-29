Где смотреть матч Финляндия — Канада Финал ЧМ по хоккею: во сколько начала прямой трансляции 29 мая

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Команды Финляндии и Канады совершили уникальное достижение, в третий раз подряд они будут разыгрывать золото Чемпионата мира по хоккею. На позапрошлом первенстве выиграли канадцы, затем золотые медали завоевали финны, и вот теперь новое противостояние. На стороне финнов опытный состав и родные стены, за канадцев умение выходить из самых сложных ситуаций, что они уже доказали на этом первенстве. Кроме того, команда Финляндии в случае победы сможет сделать золотой дубль, в один год выиграть Олимпиаду и Чемпионат мира. Финал пройдет в Тампере на Нокиа Арене, начало в 20:20 по московскому времени.

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