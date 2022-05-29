Годро о будущем: «Выиграть Кубок Стэнли с «Калгари» было бы классно. Мне предстоит принять важное решение»

заявил, что может остаться в .

«Я здесь уже 11 лет (Годро ведет отсчет с года драфта – прим. Sports.ru), но так и не достиг конечной цели. Прошло много времени с тех пор, как клуб выигрывал Кубок Стэнли (33 года – прим. Sports.ru).

Выиграть Кубок здесь было бы классно. Я мечтал об этом всю свою жизнь, Калгари – отличное место, чтобы сделать это.

Мне предстоит принять важное решение. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель, но мне здесь нравится.

Я люблю этот город и болельщиков. Но у меня в карьере еще никогда не было такого момента, когда все зависело от моего решения», – сказал Годро.

У 28-летнего форварда летом истекает срок 6-летнего контракта со средней зарплатой 6,75 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном чемпионате американец разделил 2-е место в гонке бомбардиров со 115 (40+75) очками в 80 играх.

Кроме того, Годро набрал 90 очков в равных составах (первым в XXI веке) и завершил сезон с полезностью «+64» (лучший результат за 35 лет).