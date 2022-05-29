Годро о будущем: «Выиграть Кубок Стэнли с «Калгари» было бы классно. Мне предстоит принять важное решение»

Джонни Годро заявил, что может остаться в «Калгари».
«Я здесь уже 11 лет (Годро ведет отсчет с года драфта – прим. Sports.ru), но так и не достиг конечной цели. Прошло много времени с тех пор, как клуб выигрывал Кубок Стэнли (33 года – прим. Sports.ru).
Выиграть Кубок здесь было бы классно. Я мечтал об этом всю свою жизнь, Калгари – отличное место, чтобы сделать это.
Мне предстоит принять важное решение. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель, но мне здесь нравится.
Я люблю этот город и болельщиков. Но у меня в карьере еще никогда не было такого момента, когда все зависело от моего решения», – сказал Годро.
У 28-летнего форварда летом истекает срок 6-летнего контракта со средней зарплатой 6,75 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом.
В минувшем регулярном чемпионате американец разделил 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ со 115 (40+75) очками в 80 играх.
Кроме того, Годро набрал 90 очков в равных составах (первым в XXI веке) и завершил сезон с полезностью «+64» (лучший результат за 35 лет).