Экман-Ларссон получил перелом стопы на ЧМ по хоккею 2022. Защитник «Ванкувера» пропустит от 4 до 6 недель

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Оливер Экман-Ларссон получил перелом стопы на ЧМ по хоккею 2022.

Защитник сборной Швеции и «Ванкувера» будет восстанавливаться от 4 до 6 недель. 

Экман-Ларссон был капитаном «Тре Крунур». Он получил травму в матче против Чехии (5:3) на групповом этапе.

Оливер не сыграл в двух заключительных матчах предварительного раунда с Норвегией и Латвией, но вернулся на лед в четвертьфинале против Канады (3:4 ОТ). 

В 6 матчах на турнире 30-летний игрок набрал 2 (0+2) очка. С его статистикой в сезоне НХЛ можно ознакомиться здесь

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