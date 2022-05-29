Экман-Ларссон получил перелом стопы на ЧМ по хоккею 2022. Защитник «Ванкувера» пропустит от 4 до 6 недель

получил перелом стопы на ЧМ по хоккею 2022.

Защитник сборной Швеции и будет восстанавливаться от 4 до 6 недель.

Экман-Ларссон был капитаном «Тре Крунур». Он получил травму в матче против Чехии (5:3) на групповом этапе.

Оливер не сыграл в двух заключительных матчах предварительного раунда с Норвегией и Латвией, но вернулся на лед в четвертьфинале против Канады (3:4 ОТ).

В 6 матчах на турнире 30-летний игрок набрал 2 (0+2) очка. С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.