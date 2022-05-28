Терещенко об отстранении сборной России: «В ИИХФ сидят одни дураки. Очень жалко поколение, которое может не сыграть на ЧМ по хоккею»

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Алексей Терещенко не считает отстранение России от ЧМ по хоккею 2023 трагедией.

«В ИИХФ сидят одни дураки. По-другому, увы, сказать не могу. Очень жалко поколение, которое может не сыграть на чемпионатах мира.

С другой стороны, у нас есть возможность спокойно готовиться к Олимпиаде. Все же не верю в то, что сборную России могут не пустить и на нее.

Насколько России нужен взрослый ЧМ – вопрос дискуссионный. Смотреть на матчи условной Великобритании неинтересно. Однако порой там демонстрируют хоккей высокого класса.

Но принимая участие в подобного рода турнирах, мы можем оценивать, в какую сторону движется наш спорт. Поэтому международные соревнования очень важны. Но и трагедии не произошло», – сказал трехкратный чемпион мира. 

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