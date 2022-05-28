Терещенко об отстранении сборной России: «В ИИХФ сидят одни дураки. Очень жалко поколение, которое может не сыграть на ЧМ по хоккею»

Алексей Терещенко не считает отстранение России от ЧМ по хоккею 2023 трагедией.

«В ИИХФ сидят одни дураки. По-другому, увы, сказать не могу. Очень жалко поколение, которое может не сыграть на чемпионатах мира.

С другой стороны, у нас есть возможность спокойно готовиться к Олимпиаде. Все же не верю в то, что сборную России могут не пустить и на нее.

Насколько России нужен взрослый ЧМ – вопрос дискуссионный. Смотреть на матчи условной Великобритании неинтересно. Однако порой там демонстрируют хоккей высокого класса.

Но принимая участие в подобного рода турнирах, мы можем оценивать, в какую сторону движется наш спорт. Поэтому международные соревнования очень важны. Но и трагедии не произошло», – сказал трехкратный чемпион мира.