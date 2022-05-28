Депутат Пайкин о том, можно ли назвать турнир без России чемпионатом мира: «Нельзя, с учетом того, какие места сборная занимала на прошедших ЧМ и Олимпиадах»

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Борис Пайкин высказался о решении ИИХФ не допустить сборную России на ЧМ по хоккею 2023.

«Можно ли назвать чемпионатом мира по хоккею соревнования, в которых не примет участие Россия? С учетом того, какие места наша сборная занимала на прошедших чемпионатах и Олимпиадах, нет, нельзя.

Но нас должен волновать другой вопрос: как нам сохранить наших блистательных игроков, как мотивировать спортсменов мирового уровня сохранить свою спортивную форму, востребованность?

Видимо, министерству спорта и федерации хоккея надо в ближайшее время дать ответ на эти вопросы», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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