Бржиза о ЧМ по хоккею: «На аренах уникальная атмосфера, тысячи фанатов из разных стран. Можем потерять это, если будем играть в Америке»

Проведение ЧМ по хоккею в Канаде и США может негативно сказаться на атмосфере турнира.

Такое мнение высказал Петр Бржиза.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 2008 году – в канадских Квебеке и Галифаксе. ЧМ по хоккею 2022 проходит в Финляндии.

«Мы видим уникальную атмосферу на аренах, сюда приезжают тысячи фанатов из разных стран, встречаются друг с другом. Это то, что мы можем потерять, если будем играть в Америке.

Там особая атмосфера, есть свои праздники, люди проводят время дома с семьями», – сказал первый вице-президент .

Вчера стало известно, что ЧМ по хоккею 2023 примут Финляндия и Латвия.