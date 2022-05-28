Депутат Роднина о недопуске России на ЧМ по хоккею 2023: «Как бы хоккей не скатился до уровня нашего футбола после всех этих отстранений»

Ирина Роднина прокомментировала отстранение сборной России от международных соревнований.

«Эти отстранения происходят по политическим причинам, что противоречит объединяющим принципам спортивного движения. Устроили какой-то бардак во всех федерациях и рассказывают сказки про безопасность. Чем им российские хоккеисты угрожают?

Жаль, что ЧМ-2023 пройдет без сборной России. У нас этот вид спорта в почете. Как бы хоккей не скатился до уровня нашего футбола после всех этих отстранений», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Россия и Беларусь не сыграют на ЧМ по хоккею 2023