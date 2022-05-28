Губерниев о санкциях ИИХФ: «Ситуация плохая, будет еще хуже. Пути выхода я не вижу. Овечкина никто не отстранит, потому что он великий»

заявил, что ситуация с санкциями против России очень плохая.

Вчера конгресс ИИХФ принял решение о недопуске сборной России на ЧМ по хоккею 2023.

Ранее у России было отозвано право проведения турнира. Вместо Санкт-Петербурга его примут Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия).

«Пути выхода из этой ситуации я не вижу. Вместе с тем никто не отстраняет Овечкина, и никто его не отстранит, потому что Овечкин великий, он сейчас выйдет в майке «Putin Team» на пограничный контроль, и все его радостно пропустят.

Нам нужно будет забросать ИИХФ клюшками и коньками и нигде не участвовать? Какие у нас есть пути решения проблемы? Никаких! Конечно нас опустят на дивизион ниже, мы лишимся рейтинговых очков, у нас ситуация тяжелая.

Вопрос в отношении того, что нам делать: пытаться договариваться, объяснять, восстанавливаться. Я не знаю, что делать. Ситуация плохая. Будет еще хуже, но это не значит, что нужно сидеть сложа руки и ничего не делать», – сказал комментатор.