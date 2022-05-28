Каменский о недопуске России на ЧМ по хоккею 2023: «Конечно, это неправильное решение, турнир только потеряет интерес. Думал, разум восторжествует»

назвал отстранение сборной России от ЧМ по хоккею 2023 неправильным.

Вчера конгресс принял решение о недопуске сборной России на ЧМ по хоккею 2023. Ранее у России было отозвано право проведения турнира.

Вместо Санкт-Петербурга его примут Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия).

«Ожидаемым такое решение не было. Думал, что разум восторжествует и наши ребята будут играть на чемпионате мира.

Конечно, это неправильное решение, от этого турнир только потеряет интерес.

Даже сейчас в Финляндии признают, что без сборных России и Беларуси интерес к сборным упал и люди просто не приходят на матчи», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию.