Давыдов о том, что Жамнову неинтересен ЧМ по хоккею: «Ну как такое может быть?! Через год-два европейцы нас в политике услышат, мы вернемся. Смысл тихо сидеть?»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Виталий Давыдов Алексей Жамнов Сборная Финляндии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Виталий Давыдов раскритиковал Алексея Жамнова из-за его позиции по ЧМ по хоккею 2022.

– Был сильно огорчен, когда прочитал интервью главного тренера сборной России Алексея Жамнова. Наш динамовский воспитанник сообщил, что чемпионат мира ему неинтересен и нет желания за ним следить. 

Ребята, ну как такое может быть?! Как главному тренеру страны не изучать турнир, на котором играют твои главные соперники и который так или иначе задает моду хотя бы в европейском хоккее? Не понимаю! 

– А как должно быть?

– Мое мнение: с первого дня чемпионата Жамнов должен был находиться в Хельсинки и внимательно следить за всеми соперниками. Особенно за финнами, которые остановили нас на Олимпиаде и которые на домашнем чемпионате мира тоже держат ситуацию в своих руках. Надо разобраться в финском феномене!

Уверен, через год-два европейцы нас в политике услышат, поймут, остынут, и мы вернемся на мировую арену. Но за это время мы обязаны не отстать, а, наоборот, прибавить и ликвидировать тот гандикап, который в последнее время наметился.

– Что конкретно порекомендуете главному тренеру сборной?

– С уважением отношусь к Жамнову, но для меня странно, что Алексей как-то в тени. Считаю, нужно стремиться повышать свою квалификацию, искать себе клубную тренерскую работу, необязательно в роли главного тренера. Если у тебя есть амбиции и ты намерен доказывать, то какой смысл тихо сидеть? – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные