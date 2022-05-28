Давыдов о том, что Жамнову неинтересен ЧМ по хоккею: «Ну как такое может быть?! Через год-два европейцы нас в политике услышат, мы вернемся. Смысл тихо сидеть?»

раскритиковал Алексея Жамнова из-за его позиции по ЧМ по хоккею 2022.

– Был сильно огорчен, когда прочитал интервью главного тренера сборной России Алексея Жамнова. Наш динамовский воспитанник сообщил, что чемпионат мира ему неинтересен и нет желания за ним следить.

Ребята, ну как такое может быть?! Как главному тренеру страны не изучать турнир, на котором играют твои главные соперники и который так или иначе задает моду хотя бы в европейском хоккее? Не понимаю!

– А как должно быть?

– Мое мнение: с первого дня чемпионата Жамнов должен был находиться в Хельсинки и внимательно следить за всеми соперниками. Особенно за финнами, которые остановили нас на Олимпиаде и которые на домашнем чемпионате мира тоже держат ситуацию в своих руках. Надо разобраться в финском феномене!

Уверен, через год-два европейцы нас в политике услышат, поймут, остынут, и мы вернемся на мировую арену. Но за это время мы обязаны не отстать, а, наоборот, прибавить и ликвидировать тот гандикап, который в последнее время наметился.

– Что конкретно порекомендуете главному тренеру сборной?

– С уважением отношусь к Жамнову, но для меня странно, что Алексей как-то в тени. Считаю, нужно стремиться повышать свою квалификацию, искать себе клубную тренерскую работу, необязательно в роли главного тренера. Если у тебя есть амбиции и ты намерен доказывать, то какой смысл тихо сидеть? – сказал трехкратный олимпийский чемпион.