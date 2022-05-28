«Колорадо» выиграл серию у «Сент-Луиса» за счет гола на 59:54. Только «Торонто» в 1942 году забросил решающую шайбу позже

выиграл серию у за счет гола на 59:54.

«Эвеланш» прошли «Блюз» в серии второго раунда Кубка Стэнли (3:2, 4-2).

Гол форварда «Эвеланш» Даррена Хелма стал вторым в списке самых поздних решающих голов в сериях плей-офф (в матчах, завершившихся в основное время).

В 1942 году Ник Метц из закрыл полуфинальную серию с «Рейнджерс» (4-2), отличившись за 5 секунд до завершения третьего периода шестого матча (3:2).

«Колорадо» выбил «Сент-Луис», забив победный гол за 6 секунд до конца 3-го периода 6-го матча