«Нам до сих пор не могут простить победы в Великой Отечественной войне». Плющев об отстранении России от ЧМ по хоккею 2023

резко раскритиковал недопуск России на ЧМ по хоккею 2023.

«Маразм продолжается. Когда он закончится, судить сложно. Каждый сейчас пытается внести свою ложку дегтя в общую копилку. Чему тут удивляться? Это было ожидаемо. Просто никто не знал, в какой форме это может произойти.

Я не думаю, что они [ ] от этого выигрывают. Я пытаюсь смотреть матчи проходящего чемпионата мира, хотя бы с участием ведущих команд. Уровень-то падает, конкуренция падает, класса не видно.

Лишать турнир участия России – это их проблемы. Они сами лишают себя и своих болельщиков возможности видеть нашу команду на хоккейных площадках.

Конечно, для нас это тоже определенный минус. Не думаю, что это большой плюс для них. Все идет в одном направлении. Они заточены на антироссийские меры, начиная с Олимпиады в Сочи.

Они шли все дальше и дальше, лишив нас гимна и флага. Мы же жили сладко, считая, что нас любят в Европе. Ничего подобного, они до сих пор не могут простить нам победы в Великой Отечественной войне», – заявил заслуженный тренер России.