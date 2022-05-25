Тренер Дании о ЧМ по хоккею 2022: «Дерьмовое расписание. ИИХФ проделала ужасную работу»

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Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс раскритиковал расписание ЧМ по хоккею 2022.

Дания, обыгравшая Канаду (3:2) впервые в истории, завершила свое выступление на турнире после поражения от Словакии (1:7).

«Мы разочарованы. Мы знали, что будем играть против сильной команды, у которой было огромное преимущество в том, что она не играла последние 66 часов. А у нас был тяжелый матч с Канадой.

Игроки устали. Это было дерьмовое расписание. ИИХФ проделала действительно ужасную работу. У Словакии было 66 часов отдыха, а у нас 17. Это было нечестно. Мы играли против очень хорошей команды», – сказал Элерс. 

А как там на ЧМ без наших? Канада дважды проиграла (даже Дании!), за золотом идет Швейцария, у лучшего бомбардира русские корни

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