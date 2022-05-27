Мичков включил Кросби, Стэмкоса, Кучерова и Макара в свою символическую сборную

Теги СКА Сидни Кросби НХЛ КХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Михаил Сергачев Матч ТВ Кэйл Макар Александр Романов Матвей Мичков Сергей Иванов Хоккей

Матвей Мичков включил Михаила Сергачева и Никиту Кучерова в свою символическую сборную.

– Если бы вы как генменеджер собрали символическую сборную из шести хоккеистов, кто бы в нее вошел?

– Я бы в ворота поставил Сергея Иванова 2004 года рождения.

Мы с ним вместе брали золото на юношеской Олимпиаде, выигрывали турнир Глинки, становились вторыми на юниорском чемпионате мира. Не повезло там немного. Надо было лучше реализовывать свои моменты.

В защите – Кэйл Макар и Миша Сергачев (или Александр Романов).

В нападении – Никита Кучеров, центр – Сидни Кросби, на другом фланге – Стивен Стэмкос. В атаку будем играть такой командой! – сказал 17-летний нападающий системы СКА.

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