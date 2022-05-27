Мичков включил Кросби, Стэмкоса, Кучерова и Макара в свою символическую сборную

включил и в свою символическую сборную.

– Если бы вы как генменеджер собрали символическую сборную из шести хоккеистов, кто бы в нее вошел?

– Я бы в ворота поставил Сергея Иванова 2004 года рождения.

Мы с ним вместе брали золото на юношеской Олимпиаде, выигрывали турнир Глинки, становились вторыми на юниорском чемпионате мира. Не повезло там немного. Надо было лучше реализовывать свои моменты.

В защите – Кэйл Макар и Миша Сергачев (или Александр Романов).

В нападении – Никита Кучеров, центр – , на другом фланге – . В атаку будем играть такой командой! – сказал 17-летний нападающий системы СКА.