Мичков включил Кросби, Стэмкоса, Кучерова и Макара в свою символическую сборную

Матвей Мичков включил Михаила Сергачева и Никиту Кучерова в свою символическую сборную.
– Если бы вы как генменеджер собрали символическую сборную из шести хоккеистов, кто бы в нее вошел?
– Я бы в ворота поставил Сергея Иванова 2004 года рождения.
Мы с ним вместе брали золото на юношеской Олимпиаде, выигрывали турнир Глинки, становились вторыми на юниорском чемпионате мира. Не повезло там немного. Надо было лучше реализовывать свои моменты.
В защите – Кэйл Макар и Миша Сергачев (или Александр Романов).
В нападении – Никита Кучеров, центр – Сидни Кросби, на другом фланге – Стивен Стэмкос. В атаку будем играть такой командой! – сказал 17-летний нападающий системы СКА.