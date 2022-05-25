Матвей Мичков: «Звездой российского хоккея себя не считаю. Я просто молодой игрок, который хочет заиграть на уровне КХЛ, НХЛ и сборной России»

сообщил, что не считает себя звездой российского хоккея.

– Этот сезон вы завершаете в статусе восходящей молодой звезды, пророчили ли вам такое будущее?

– Мне точно не говорили (улыбается). Слухи, наверное, какие-то были. В меня просто кто-то верил, кто-то – нет.

Да и я же еще не вырос в какую-то суперзвезду. Я даже звездой российского хоккея себя не считаю – просто молодой игрок, который хочет стать профессиональным спортсменом и заиграть на уровне , и взрослой сборной России, – сказал форвард системы .