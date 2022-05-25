Мичков о лакроссах: «Суть в том, что когда находишься за воротами, это самый короткий путь, чтобы забить гол»

рассказал о своем стремлении забивать лакросс-голы.

– После этого сезона лакросс-гол ассоциируется именно с вами, особенно из-за финала Кубка Харламова.

– В первом матче финальной серии с «Красной Армией» я уже пробовал так забросить, но вратарь соперника Кирилл Самсонов прочитал мой замысел. Он же праворукий, поэтому подставил ловушку именно в тот угол, в который я обычно закладываю шайбу.

Мы разобрали видео с этим моментом и на тренировке решили попробовать заносить шайбу на средней высоте. Я около трех тренировок отрабатывал это изменение. В шестой игре решил попробовать, поднял шайбу и попал.

Тут дело даже не в том, что это было как-то красиво, а в том, что этот гол был важен для команды, так как в итоге он стал победным – это вдвойне приятно.

– Как вы пришли к тому, чтобы забрасывать в таком стиле? Специально тренировали?

– Нет, суть в том, что когда находишься за воротами, то лакросс – это самый короткий путь, чтобы забить гол, – сказал форвард системы СКА.

Молодежка СКА впервые выиграла чемпионат МХЛ. Победный гол − лакросс Матвея Мичкова

Русский юниор побил рекорд Овечкина: засунул шведам лакросс на Евротуре!