Матвей Мичков: «Хотелось бы, чтобы Россия сыграла на следующем МЧМ. Если поедем туда, то только за золотыми медалями»

высказался касательно отстранения России от МЧМ-2022.

– Как вы отнеслись к идее провести МЧМ летом? – Очень плохо. Лето – единственная возможность хоккеистов отдохнуть. Получается, что вместо отдыха – турнир, а после него сразу предсезонные сборы. Я считаю, что так нельзя.

– Сборную России в итоге отстранили от турнира...

– Наша задача – играть, а эти решения нас уже не касаются. Не нам выбирать, куда мы поедем, а куда – нет. Мы должны выходить на лед и делать свою работу.

– Ваш возраст позволяет играть на МЧМ еще несколько нет, морально готовы вернуться на этот турнир? – Хотелось бы, чтобы молодежная сборная России сыграла на следующем молодежном чемпионате мира. Если мы туда поедем, то только за золотыми медалями, – сказал форвард системы .